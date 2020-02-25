Следователи омского управления Следственного комитета России возбудили уголовное дело в отношении полицейских после гибели мужчины, который заявил, что ему подбросили наркотики. Сотрудников правоохранительных органов обвиняют в превышении должностных полномочий.

Следователи омского управления Следственного комитета России возбудили уголовное дело в отношении полицейских после гибели мужчины, который заявил, что ему подбросили наркотики. Сотрудников правоохранительных органов обвиняют в превышении должностных полномочий.Ранее в Омске обнаружили обезглавленное тело 25-летнего Дмитрия Федорова. Накануне на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он сообщил, что сотрудники Росгвардии якобы подбросили ему наркотики во время досмотра на улице. Парня на протяжении суток удерживали в отделении и не давали связаться с родственниками. После освобождения Федоров обратился за помощью к депутату Омского горсовета Дмитрию Петренко, но встреча не состоялась, поскольку подозреваемого в хранении наркотиков обнаружили мертвым — он погиб на рельсах под поездом.Чиновник, который не успел встретиться с омичем, опубликовал на своей странице в социальной сети постановление от 24 января, в котором говорится о заведенном деле в отношении полицейских и росгвардейцев. В документе указано, что данных, указывающих на наличие преступления при задержании, достаточно для расследования случившегося.Ранее арестованный по делу Ивана Голунова экс-полицейский Денис Коновалов рассказал, кто велел ему подбросить наркотики журналисту. Напомним, резонансная история произошла в июне 2019 года. Голунова задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков.