Похищенный автомобиль изъят и возвращено законному владельцу.

В дежурную часть ОМВД России по Собинскому району обратился местный житель с заявлением о краже автомобиля «ВАЗ 2117». Сумма причиненного материального ущерба составила 80 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый 25-летний житель города Лакинск. Он был задержан сотрудниками полиции на АЗС, расположенной по автодороге М-7 «Волга».В ходе доследственной проверки установлено, что молодой человек, гуляя по городу, обратил внимание на автомобиль, припаркованный у одного из домов. Тогда у подозреваемого возник умысел, направленный на хищение транспортного средства. Убедившись, что автомобиль не оборудован сигнализацией, злоумышленник открыл водительскую дверь и совершил его хищение.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.Вину в совершении преступления мужчина признал полностью. Похищенное транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу.