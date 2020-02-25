Остановленный автоинспекторами «бэтмобиль» не имеет сертификата одобрения типа транспортного средства и соответствующего допуска к участию в дорожном движении...

«Сотрудники 1 Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве пресекли перемещение по дорогам общего пользования автомобиля самодельной конструкции – «бэтмобиля», - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.22 февраля экипажем ДПС на Кутузовском проспекте в районе дома 5/3 по ходу движения в центр было остановлено транспортное средство под управлением 32-х летнего жителя столицы. Как выяснилось, транспортное средство изготовлено вне заводских условий, путем самодельной сборки в частной мастерской. Кроме того, оно не зарегистрировано в государственных органах, не имеет сертификата одобрения типа транспортного средства и соответствующего допуска к участию в дорожном движении.Сотрудниками ГИБДД с помощью специальных технических средств измерения был произведен замер габаритов «автомобиля», который показал превышение допустимых норм.В отношении водителя был составлен административный протокол по ст.12.21.1 КоАП РФ «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», а также вынесено два определения о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид"» и ст. 12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра». Гражданин, управлявший данным средством передвижения уведомлен о явке в 1 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.Неустановленное транспортное средство в соответствии со ст. 27.13 КоАП РФ перемещено на специализированную стоянку.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81