Заявительница обнаружила, что из квартиры пропали денежные средства...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по ЮАО задержали 45-летнюю приезжую, подозреваемую в краже денежных средств у пенсионерки.В полицию обратилась 81-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что к ней в квартиру на Ереванской улице под видом соцработника пришла неизвестная женщина. Через некоторое время, после ее ухода, заявительница обнаружила, что из квартиры пропали денежные средства в размере 400 тысяч рублей и более 1 тысячи долларов США.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в Московской области. Ею оказалась 45-летняя женщина, которая воспользовалась тем, что пенсионерка отвлеклась и похитила деньги, после чего скрылась с места происшествия.Следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанной, с просьбой звонить по телефонам Дежурной части УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве: 8 (499) 320-55-17,8 (499) 320-55-16 или «02», «112».Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27