Злоумышленник предоставил в банк платежные поручения на перевод с расчетного счета организации денежных средств в размере более 1 миллиона рублей, но сотрудники банка усомнились в их подлинности...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В полицию с заявлением обратился представитель одного из банков, расположенного в центре столицы, который сообщил, что неизвестный предоставил в банк платежные поручения на перевод с расчетного счета организации денежных средств в размере более 1 миллиона рублей, но сотрудники банка усомнились в их подлинности и сообщили в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Большом Сергиевском переулке задержали подозреваемого – 39-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник предоставил в банк подложные платежные поручения, но не смог довести свой противоправный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками полиции.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60