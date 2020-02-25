В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нижегородское Торпедо оформило себе путевку в плей-офф. Во вторник хоккеисты из Нижнего Новгорода на своей домашней площадке обыграли Йокерит со счетом 3:1.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нижегородское "Торпедо" оформило себе путевку в плей-офф. Во вторник хоккеисты из Нижнего Новгорода на своей домашней площадке обыграли "Йокерит" со счетом 3:1. Теперь определены все участники Кубка Гагарина."Торпедовцы" уже в первую десятиминутку поразили ворота гостей из Финляндии дважды, когда отличились Джордан Шредер и Тай Ратти. Спустя три минуты "джокеры" отыграли одну шайбу усилиями Никласа Йенсена, но еще через полминуты Кирилл Ураков забил третью шайбу "Торпедо", уже в первом тайме установив окончательный счет."Торпедо" продолжит борьбу за Кубок Гагарина. Своим успехом нижегородцы лишили шансов на выход в следующий раунд КХЛ "Сочи". Южане, в свою очередь, проиграли в Череповце – "Северсталь" была сильнее со счетом 3:2.В других матчах дня "Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в очередном "Зеленом дерби" (3:2), "Локомотив" выиграл матч в Минске у "Динамо" (5:3), а "Витязь" оказался гостеприимным к "Спартаку", проиграв 2:4. Тем не менее, клуб из Подольска также стал участником плей-офф КХЛ. Поспособствовало этому ранее упоминавшееся поражение "Сочи".Также СКА обыграл в Москве ЦСКА (4:1), "Автомобилист" на выезде обыграл "Авангард" (4:2), а московское "Динамо" в овертайме одолело "Трактор" (3:2).