Американский фондовый рынок рухнет, если Трамп проиграет президентские выборы в 2020 году, заявил действующий президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Американский фондовый рынок рухнет, если Трамп проиграет президентские выборы в 2020 году, заявил действующий президент США Дональд Трамп, передает Reuters.Во время поездки в Индию Трамп сказал, что акции бизнес-лидеров подскочат выше, если его переизберут, но "если я не выиграю (выборы), вы увидите крах, которого вы никогда не видели".По словам Трампа, его администрация планирует объявить о снижении налогов для среднего класса в недалеком будущем.Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что резкое падение американских рынков случилось из-за опасений по поводу распространения коронавируса, но США могут справиться с этой проблемой.Он сказал, что глава правительства КНР Си Цзиньпин усердно работает над этим вопросом."И я думаю, что все будет под контролем... Я думаю, что все будет хорошо. Мы на это надеемся", — отметил Трамп.