В одной из школ Татарстана учитель труда пришел в класс пьяным и лег спать на полу во время урока. Ученики запечатлели произошедшее на камеру, сообщает Курьез случился в школе №7 города ..

В одной из школ Татарстана учитель труда пришел в класс пьяным и лег спать на полу во время урока. Ученики запечатлели произошедшее на камеру, сообщаетКурьез случился в школе №7 города Азнакаево. На кадрах видеозаписи видно, как мужчина покачивается из стороны в сторону, сидя на парте. В какой-то момент он теряет равновесие и падает спиной на пол. Его правая нога остается лежать на стуле. В этой замысловатой позе нетрезвый педагог решил вздремнуть. СМИ сообщают, что нерадивого преподавателя уволили.