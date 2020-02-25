Внешнеполитическое ведомство Украины выразило глубокую обеспокоенность, адресовав ее послу Сербии Ацу Йовановичу. На международной туристической ярмарке в Белграде российский стенд разместил у себя символику Крыма.

Внешнеполитическое ведомство Украины выразило глубокую обеспокоенность, адресовав ее послу Сербии Ацу Йовановичу. На международной туристической ярмарке в Белграде российский стенд разместил у себя символику Крыма.Официальный Киев высказал свои претензии и потребовал, чтобы подобное больше не повторялось, сообщается на сайте МИД Украины.42-я международная выставка в Белграде завершилась 23 февраля. Десятки стран представили более тысячи экспозиций. Ряд областей и республик Российской Федерации смогли показать в рамках выставки свой туристический потенциал.