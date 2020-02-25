25.02.2020

2020-02-25 19:35:03

Уникальной Вязниковской пойме может угрожать опасность

Второй день в Вязниковском заречье обсуждают судьбу заказника. В соцсетях появилось постановление о проведении сходов жителей деревень, находящихся на природоохраняемых территориях. Представителем администрации Вязниковского района якобы назначен Павел Николаев.

В департаменте лесного хозяйства подтвердили, что сходы действительно проводятся и назвали их нелигитимными, поскольку представителей природоохранных ведомств не пригласили. По их мнению, сходы организуют люди, которые хотят лишить заказник этого статуса. Специалисты департамента предполагают, что земли заказника нужны для организации охоты.

Эта ситуация обсуждается не первый раз. В прошлом году поднимался вопрос возможности сбора грибов и ягод на природоохраняемых территориях. Тогда жители уверяли, что инспекторы запрещают им собирать дары леса.

Напомним, в Клязьминско-Лухском заказнике Вязниковского района отмечено 16 видов животных, занесенных в Красную книгу России. И посмотреть на них в естественной среде обитания - возможность уникальная.

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