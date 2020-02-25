Глава фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет назвал вспышку коронавируса страшной вещью, отметив, что сейчас не время продавать акции, несмотря на угрозу пандемии вируса, передает агентство Reuters.

Глава фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет назвал вспышку коронавируса "страшной вещью", отметив, что сейчас не время продавать акции, несмотря на угрозу пандемии вируса, передает агентство Reuters.В интервью CNBC Баффет сказал, что вспышка китайского коронавируса никак не поменяла его долгосрочные планы.По словам Баффета, коронавирус является "страшной вещью", однако он не думает, что это должно повлиять на тех, кто инвестировал в акции.Как известно, 24 февраля мировые рынки упали из-за опасений, что вспышка коронавируса Covid-19, которая началась в Китае и распространилась на страны, включая Италию, Южную Корею и Иран, может нарушить цепочки поставок и замедлить глобальный экономический рост.Кроме того, Баффет заявил, что долгосрочные инвесторы не должны обращать внимания на ежедневные заголовки новостей, и что его фонд (Berkshire Hathaway) продолжит и будет "более склонен" покупать акции."Если вы посмотрите на нынешнюю ситуацию, — сказал он, — вы получите больше за свои деньги в акциях, чем в облигациях".Он сказал, что это правда, хотя экономика США стала "немного мягче", чем шесть месяцев назад.Экономика США выросла на 2,3% в прошлом году, но испытала снижение потребительских расходов и промышленного производства.Баффет выступил через два дня после того, как в его фонде заявили, что операционная прибыль упала на 3% в 2019 году до 23,97 миллиардов долларов из-за убытков от страхового андеррайтинга, в то время как рост Apple и других инвестиций увеличили чистую прибыль до рекордных 81,42 миллиарда долларов.