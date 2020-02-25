В Челябинске разыскивают пропавшего при загадочных обстоятельствах отца двоих детей Семена Тютюева. Поздним вечером 21 февраля, он приехал за детской смесью в торговый центр Лента. Выйдя из магазина, он сел в машину к неизвестному мужчине, после чего его никто не видел.

В Челябинске разыскивают пропавшего при загадочных обстоятельствах 30-летнего отца двоих детей Семена Тютюева. Поздним вечером пятницы, 21 февраля, он приехал за детской смесью в торговый центр "Лента". По данным местных СМИ, выйдя из магазина, он сел в машину к неизвестному мужчине, после чего его никто не видел. Мобильный телефон пропавшего выключен.Жена Семена Тютюева сообщила об исчезновении мужа после того, как он не вернулся через два часа. На видеозаписях с камер наблюдения торгового комплекса виден человек, который может быть причастен исчезновению Тютюева: он зашел в торговый зал, приобрел три банки энергетика, скотч и перчатки, после чего вышел из магазина и ждал у входа, сообщает санкт-петербургский "Пятый канал". Когда Семен вышел, он недолго поговорил о чем-то с неизвестным, после чего положил покупки в свою машину и сел во внедорожник собеседника.Правоохранительные органы ведут расследование инцидента, выясняются все обстоятельства произошедшего. К поискам мужчины подключились волонтеры поисково-спасательных отрядов "Легион-СПАС" и "Лиза Алерт".