В центре Москвы к мужчине подошли неизвестные, и у них завязался разговор. Затем один из незнакомцев приобнял его, а вскоре заявитель обнаружил, что из кармана его куртки пропал мобильный телефон...
Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали 31-летнего подозреваемого в хищении имущества у граждан.
В полицию поступило заявление от 28-летнего жителя столицы. Мужчина сообщил, что в центре Москвы к нему подошли неизвестные, и у них завязался разговор. Затем один из незнакомцев приобнял его, после чего мужчины пошли к машине. В этот момент заявитель обнаружил, что из кармана его куртки пропал мобильный телефон и бросился к автомобилю неизвестных, однако они уехали.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Покровском бульваре задержали подозреваемого – 31-летнего приезжего мужчину.
При проведении проверочных мероприятий установлена причастность задержанного мужчины еще к трем эпизодам противоправной деятельности. Так, на Покровском бульваре злоумышленник выхватил из рук у 23-летнего молодого человека мобильный телефон и скрылся. Также подозреваемый похитил из хостелов, расположенных на Новой Басманной улице и на Покровском бульваре, личные вещи граждан, в частности, рюкзак с ноутбуком, денежные средства и мобильный телефон. Похищенное имущество злоумышленник сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.
По данным фактам следствием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 УК РФ «Грабеж», 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастника задержанного.
Пресс-служба УВД по ЦАО
(495) 600-11-60