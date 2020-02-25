В центре Москвы к мужчине подошли неизвестные, и у них завязался разговор. Затем один из незнакомцев приобнял его, а вскоре заявитель обнаружил, что из кармана его куртки пропал мобильный телефон...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали 31-летнего подозреваемого в хищении имущества у граждан.В полицию поступило заявление от 28-летнего жителя столицы. Мужчина сообщил, что в центре Москвы к нему подошли неизвестные, и у них завязался разговор. Затем один из незнакомцев приобнял его, после чего мужчины пошли к машине. В этот момент заявитель обнаружил, что из кармана его куртки пропал мобильный телефон и бросился к автомобилю неизвестных, однако они уехали.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Покровском бульваре задержали подозреваемого – 31-летнего приезжего мужчину.При проведении проверочных мероприятий установлена причастность задержанного мужчины еще к трем эпизодам противоправной деятельности. Так, на Покровском бульваре злоумышленник выхватил из рук у 23-летнего молодого человека мобильный телефон и скрылся. Также подозреваемый похитил из хостелов, расположенных на Новой Басманной улице и на Покровском бульваре, личные вещи граждан, в частности, рюкзак с ноутбуком, денежные средства и мобильный телефон. Похищенное имущество злоумышленник сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.По данным фактам следствием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 УК РФ «Грабеж», 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастника задержанного.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60