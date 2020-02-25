Собственница жилого помещения поставила на миграционный учет по месту своего проживания в квартире одного из домов на 1-й Брестской улице, приезжих иностранных граждан...

Полицейские отделения по вопросам миграции ОМВД России по Тверскому району задержали женщину, подозреваемую в фиктивной постановке на миграционных учет по месту своего проживания иностранных граждан.В ОМВД России по Тверскому району в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства было выявлено, что собственница жилого помещения поставила на миграционный учет по месту своего проживания в квартире одного из домов на 1-й Брестской улице, приезжих иностранных граждан. При этом она не предоставляла им жилое помещение для пребывания по месту регистрации. Фактически данные иностранные граждане по месту регистрации не проживали.Полицейские задержали по вышеуказанному адресу подозреваемую - 50-летнюю жительницу столицы, являющуюся собственницей данного жилого помещения.Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60