Немецкие полицейские сообщили, что среди пострадавших при наезде машины на толпу людей в городе Фолькмарзен 18 детей. В общей сложности травмы получили 35 человек, сообщает . ЧП случилось ..

Немецкие полицейские сообщили, что среди пострадавших при наезде машины на толпу людей в городе Фолькмарзен 18 детей. В общей сложности травмы получили 35 человек, сообщает . ЧП случилось накануне днем во время карнавала.Водитель автомобиля задержан. Злоумышленником оказался 29-летний местный житель. Правоохранители установили, что он действовал умышленно, но не подтвердили версию о теракте.