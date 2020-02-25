На торжественной церемонии ребятам рассказали об истории появления паспорта, а также об обязанностях, которые возникают с момента его получения.

Сотрудники миграционного пункта отделения МВД России по Гороховецкому району провели торжественную церемонию вручения паспортов юным гражданам Гороховецкого района, достигшим 14-летнего возраста. Церемония прошла в Гороховецком отделе ЗАГС.Поздравили ребят с этим важным событием начальник миграционного пункта отделения МВД России по Гороховецкому району Владимир Бутарович, заместитель главы администрации Гороховецкого района Оксана Рябовол, заведующая местным отделом ЗАГС Елена Матвеева, заместитель атамана Гороховецкого хуторского казачьего общества Эдуард Лезов.Участникам мероприятия рассказали о российском паспорте, истории его возникновения, а также об ответственности и обязанностях, которые наступают с момента получения паспорта.Полицейские и представители администрации поздравили обладателей главного в жизни документа с началом важного и ответственного этапа в жизни, пожелали добиваться хороших результатов в учебе и быть достойными гражданами своей страны, гордится своей Родиной.Вместе с поздравлениями ребятам были вручены памятные подарки.