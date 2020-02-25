В Италии зафиксировано 322 случая заражения коронавирусом. От опасного заболевания умерли 11 человек.

В Италии зафиксировано 322 случая заражения коронавирусом. От опасного заболевания умерли 11 человек.Согласно данным по состоянию на вечер вторника, 25 февраля, больше всего напряжение чувствуется в Ломбардии, где зафиксировано 240 случаев инфицирования девять смертей, а также в Венето — 43 заразившихся и один умерший. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на итальянское телевидение.В последние дни в Италии быстро растет число заразившихся COVID-19. Оппозиция обвиняет правительство в том, что они не приняли своевременно мер по защите страны от коронавируса.Первый случай заражения коронавирусом был зафиксировали в Румынии. Мужчина вернулся из Италии три недели назад.Еще один случай подтвердился в Каталонии. Это 36-летняя гражданка Италии, ее госпитализировали в инфекционное отделение главного госпиталя Барселоны.Еще два случая обнаружили на Тенерифе. Ранее местные власти закрыли на карантин один из отелей на юге. В изоляции оказались более тысячи туристов, среди них есть россияне.