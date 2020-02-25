Юным героям вручили медали и грамоты

Днём 17 января в Киржаче трое детей спасли друга, провалившегося под лёд. Юным героям вручили медали и почётные грамоты за спасание погибающих на водах.Когда ребята гуляли по городскому пляжу, один из них вышел на лёд и стал уходить под воду. Его друзья – шестиклассник Володя Аплекаев и его сестра Таня тут же бросились на помощь. На их крики примчался семиклассник из их школы, вместе с которым они вытащили утопающего из воды.Владимира Аплекаева наградили медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах», а также номинировали на участие во всероссийском конкурсе «Дети – герои», сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.