Сурки в Московском зоопарке проснулись на три недели раньше срока - обычно они выходят из спячки только в марте. В этом году вся зима была больше похожа на весну, так что зверьки уже решили покинуть норки.

Сурки в Московском зоопарке проснулись на три недели раньше срока — обычно они выходят из спячки только в марте. В этом году вся зима была больше похожа на весну, так что зверьки уже решили покинуть норки.Сейчас в зоосаде живут три особи. Гости уже могут увидеть, как они греются на солнце в открытом вольере.Кстати, такая ясная погода будет держаться до конца недели. Периодически могут идти дожди, но прощание с зимой будет теплым: сегодня воздух прогреется до плюс 3, завтра — до плюс 5 градусов. Еще один верный признак наступившей весны — в подмосковных лесах уже зацвели подснежники.