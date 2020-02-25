В Москве эвакуировали автомобиль Бэтмена: в Сети появилось видео с участием знаменитого болида. Супергеройская машина разъезжала по столичным дорогам без регистрационных номеров. В итоге ее остановили полицейские.

В Москве эвакуировали автомобиль Бэтмена: в Сети появилось видео с участием знаменитого болида. Супергеройская машина разъезжала по столичным дорогам без регистрационных номеров. В итоге ее остановили полицейские.На кадрах видно, как они беседуют с владельцем футуристического автомобиля. Сам Бэтмобиль в итоге эвакуировали на стоянку. По предварительным данным, точную копию машины Темного рыцаря доставили в Москву из Великобритании. Ее приблизительная стоимость — 73 миллиона рублей.