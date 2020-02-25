Жители Санкт-Петербурга стали очевидцами уникального явления. В небе над городом появились необычные столбы из света, сообщает Точную причину произошедшего пока не установили. Однако ..

Жители Санкт-Петербурга стали очевидцами уникального явления. В небе над городом появились необычные столбы из света, сообщаетТочную причину произошедшего пока не установили. Однако специалисты предполагают, что столбы возникли в результате преломления света, исходящего от городского освещения. Согласно данной гипотезе, свет отражается от маленьких кристаллов льда в воздухе, создавая светящиеся узоры причудливой форме. Одной из них является солнечное гало, которое горожане также недавно наблюдали в небе Северной столицы.