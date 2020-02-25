25.02.2020

2020-02-25 16:05:03

В общественном транспорте хотят запретить слушать музыку без наушников

Запретить прослушивание музыки без наушников в общественном транспорте , такое предложение поступило в министерство транспорта России. Инициатива принадлежит Национальной ассоциации экспертов по деловой этике. А что думают по этому поводу сами пассажиры и перевозчики?

Сегодня, чтобы послушать в пути музыку, уже не нужно тащить с собой магнитофон или приёмник. Вся эта техника теперь помещается в обычном сотовом телефоне. Т.е. практически любой пассажир автобуса или троллейбуса может устроить концерт по своему вкусу. Насколько актуальна эта проблема, спросим у владимирцев.

- Сейчас в Минтранс поступило предложение, чтобы запретить прослушивание музыки в транспорте без наушников. Что вы думаете по этому поводу?

- Я думаю, стоит запретить и в наушниках! Я сам являюсь активным прослушивателем, и вот у меня современные наушники блютуз. И я знаю, если я включаю на громкий звук, то вокруг все бабушки это слышат. Поэтому в час пик я бы вообще запретил все дивайсы и прослушивание музыки.

- Чтобы слушали громкую музыку? Да, было такое. В моём возрасте это раздражает. Поэтому меня не устраивает такая ситуация, когда громко, особенно в помещении. Если доходит до больших децибел, тогда конечно!

- Я не разу не была в троллейбусе, чтобы громко молодёжь слушала, все с наушниками. Они не мешают никому.

- В наушниках и так большинство ездит, поэтому бесполезный будет этот законопроект. А по улице молодёжь ходит с этми колонками большими. Лучше сделать так, чтобы это в общественных местах запретили, а не в транспорте.

Кстати, эти переносные колонки упомянул и замдиректора ООО АДМ, одного из владимирских перевозчиков, Олег Орехов. Как выяснилось, жалобы от недовольных громкой музыкой пассажиров иногда поступают, но их откровенно мало.

- Я не скажу, что эта проблема имеет разовый характер, но единичные случаи возникают. Обычно это молодые люди. которые пытаются слушать колонки переносные. Проблема решается достаточно быстро, кондуктор делает замечание и чаще всего наша молодёжь принимает это к сведению и выключает музыку.

- Олег Сергеевич, а какие ещё у кондуктора есть инструменты? Он может потребовать покинуть салон?

- Скажу прямо, по действующему законодательству ни у кондуктора, ниу водителя автобуса нет никаких возможностей каким-либо образом воздействовать на пассажира. Единственное требование - оплатить проезд и соблюдать чистоту в салоне. Кондуктор только может сделать замечание.

- А если всё-таки появится такой запрет, реально ли воплотить его в жизнь?

- Наличие этого запрета не прибавит прав водителям и кондукторам. Единственное , что может сделать, это и сейчас так, водитель и кондуктор в случае конфликтной ситуации, автобус останавливается у ближайшего сотрудника полиции, чтобы он разобрался в ситуации. И , сами понимаете, если какая-то компания ведёт себя так, что нарушает все установленные нормы и правила поведения, то я не думаю, что у того же кондуктора хватит сил взять у этой компании штраф.

Вместо вывода повторю за Олегом Ореховым: даже если такой запрет на прослушивание музыки в транспорте будет введён, реализовать его на практике будет очень сложно. А от себя добавлю, что начать бы неплохо с самих водителей, многие из которых включают свою любимую музыку громко на весь салон. Правилами пассажирской компании это запрещено. А Вы имеете полное право сообщить об этом ее руководству . Ведь музыка отвлекает в первую очередь водителя, а поездка, согласитесь, должна быть безопасной!

Ольга Слободнюк. "Радио России-Владимир" 106.3 МГц