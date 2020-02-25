В двенадцати километрах от населенного пункта Средняя Усьва (Пермский край) произошел прорыв магистрального газопровода Ямбург - Елец-2, что привело к факельному горению.

В двенадцати километрах от населенного пункта Средняя Усьва (Пермский край) произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург — Елец-2", что привело к факельному горению.О случившемся сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Также не существует угрозы для населенного пункта. В настоящее время аварийный участок трубы перекрыт, происходит выгорание газа.На потребителях чрезвычайное происшествие не отразится. Транспортировка газа организована по резервной схеме.