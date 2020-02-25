Вечером 24 февраля в Санкт-Петербурге школьница выпала из окна четвертого этажа. ЧП случилось на Казанской улице в Адмиралтейском районе. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи ..

Вечером 24 февраля в Санкт-Петербурге школьница выпала из окна четвертого этажа. ЧП случилось на Казанской улице в Адмиралтейском районе.Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у школьницы перелом грудных позвонков и повреждение поясничного позвонка. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, сообщает .