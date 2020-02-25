В октябре прошлого года фигурант срубил, не имея специального разрешения, 6 деревьев породы "береза".

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений.В октябре прошлого года в дежурную часть полиции обратились представители одного из лесничеств Петушинского района, сообщившие, что при обходе территории обнаружили участок леса, на котором вырублены деревья породы «береза» общим объемом 4,54 кубических метров в количестве 6 штук. При этом рубки на данном участке не были предусмотрены.Полицейские провели комплекс мероприятий, в результате которых установили, что к совершению преступления причастен 44-летний житель одной из деревень Петушинского района.По версии предварительного следствия, в начале октября 2019 года фигурант срубил деревья для собственных нужд, не имея специального разрешения.Ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 70 тысяч рублей.В содеянном фигурант сознался.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.