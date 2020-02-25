В октябре прошлого года фигурант срубил, не имея специального разрешения, 6 деревьев породы "береза".
Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений.
В октябре прошлого года в дежурную часть полиции обратились представители одного из лесничеств Петушинского района, сообщившие, что при обходе территории обнаружили участок леса, на котором вырублены деревья породы «береза» общим объемом 4,54 кубических метров в количестве 6 штук. При этом рубки на данном участке не были предусмотрены.
Полицейские провели комплекс мероприятий, в результате которых установили, что к совершению преступления причастен 44-летний житель одной из деревень Петушинского района.
По версии предварительного следствия, в начале октября 2019 года фигурант срубил деревья для собственных нужд, не имея специального разрешения.
Ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 70 тысяч рублей.
В содеянном фигурант сознался.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.