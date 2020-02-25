Подавляющее большинство незамерзаек отечественного производства не только замерзает раньше времени, но и может повредить стеклоочистители автомобиля. А еще в Роскачестве проверили омывающую жидкость и на другие возможные неприятности для покупателя.

Подавляющее большинство "незамерзаек" отечественного производства не только замерзает раньше времени, но и может повредить стеклоочистители автомобиля, передает "ТАСС". А еще в Роскачестве проверили омывающую жидкость и на другие возможные неприятности для покупателя.В исследовании ведомства приняли участие жидкости 31 наименования, приобретенные экспертами как в оффлайн-магазинах, так и в Интернете. Исследовали "омывайку", рассчитанную на морозы до -20 градусов по цене от 33,3 до 145,5 рублей за литр. Как оказалось, высокая цена далеко не всегда выступает гарантом качества.К примеру, в восьми случаях жидкость изменила характеристики погруженной в нее резины на растяжение, а в 15 случаях - массу, и это означает, что такая незамерзайка может повредить дворники. Кроме того, в четырех случаях омывающая жидкость оказала влияние на ЛКП автомобилей.80% образцов провалили испытания на устойчивость к холодам: две жидкости замерзли уже при -13 градусах, девять не выдержали температуры в -15, а еще 13 удержались только до -18 градусов. Три марки не соответствуют нормам по характеристикам вспенивания, а в 12 случаях обнаружился банальный недолив. А вот резким и неприятным запахом характеризовалась "незамерзайка" только одной марки. Метанола, к счастью, ни в одном образце обнаружено не было: всем требованиям безопасности соответствовали 29 жидкостей из 31.Изготовление стеклоомывающей жидкости не регламентируется никакими ГОСТами: требования к "незамерзайке" описаны только в "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)". И целый ряд потребительских характеристик, имеющих значение для водителя, этими требованиями не регулируется вообще.