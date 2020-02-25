25.02.2020

2020-02-25 18:35:03

В школах области проходят уроки мужества

Уроки мужества к 75-летию Победы! В школах области проходят тематические акции.

В бою, но на шахматном поле. На турнире в 25-ой школе Владимира встретились участник Парады Победы 1945 года Михаил Волосников и юная шахматная королева Диана Преображенская. Диане - всего 9. Только что вернулась с победой из Москвы. На международном турнире обыграла одиннадцатилетних мальчишек.



- Какое ты место завоевала ?

- Первое.

- А что ты в шахматах нашла? Девочки ведь любят играть в куклы. Я знаю ты играешь на фортепиано, а что ты любишь больше?

- Шахматы. Там надо думать. Решать задачи, - говорит Диана Преображенская, чемпионка мира по быстрым шахматам

За досками - блокадники, дети войны, труженики тыла и те, кого они защищали в Великую Отечественную. Чьё будущее отвоевали. Михаилу Петровичу Волосникову было всего 17, когда его призвали в армию. Столько же сегодня и старшеклассникам, сидящим в зале. Михаил Петрович служил артиллеристом в войсках ПВО в Москве. Великую Победу встретил в Москве.

- Сирень, черемуха расцвели. Все цветочки. Погода была отличная! Мы вышли из землянок. Все на улице были, радовались танцевали! - вспоминает Михаил Волосников, ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 1945 года.

Михаилу Волосникову и его сослуживцам предоставили почетное право участвовать в Параде Победы. Пройдя всю войну, в наступлении на Берлин погиб его старший брат. Отец Михаила Петровича трудился на оборонном заводе. Свой первый парад на Красной площади Волосников запомнил на всю жизнь. Ехали в студебекере. На трибуне Мавзолея стояли верховный главнокомандующий Иосиф Сталин и члены правительства.

- Участник первого парада Победы на Красной Площади 24 июня 45 года, где я и участвовал, где я Сталину честь отдавал, - рассказывает Михаил Волосников, ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 1945 года.

Каждая из этих личных историй бесценна. Все вместе они - история страны - уверена руководитель клуба «Ветеран» Эльвира Осипова. Название турнира символично - «Победный февраль». Главный результат - встреча поколений.

- Ветераны, особенно блокадники, потому что это мамы, рассказывают, что такое война, что такое блокада, чтобы, не дай Господи, это когда-то повторилось! И они смотрят на них и говорят, а что это за медалью. Они показывают и говорят. Это - «Ветеран труда», а это медаль - «Труженики тыла». Они и это все впитывают и, уходя отсюда, знают, куда они приходили, - говорит Эльвира Осипова, руководитель клуба «Ветеран», зампредседателя Совета ветеранов Октябрьского района г. Владимира

В 25-ой школе в эти дни вспоминают и своего героя. Выпускник Сергей Сергеев погиб в Чечне в 1995-м. Награжден Орденом Мужества посмертно. По словам его учителей, отваге ребята учились у героев Великой Отечественной.

Вера Куликова, Андрей Синягин.

«Вести-Владимир»