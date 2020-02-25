Спасатели Сочи ищут детей, которых при попытке перейти реку унесло потоком воды в Черное море.

Спасатели Сочи ищут детей, которых при попытке перейти реку унесло потоком воды в Черное море.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.Отмечается, что трагедия произошла в Лазаревском районе Сочи. На месте происшествия работают спасатели и полицейские, однако из-за того, что бушует пятибалльный шторм, поиск детей в открытом море невозможен.