Нейросети за пару месяцев сделали то, на что лучшие фармакологи планеты потратили 30 лет — это даёт повод для оптимизма и в случае с коронавирусом. Искусственный интеллект впервые был использован, чтобы найти препарат, эффективный от резистентных к существующим антибиотикам бактерий.

Samsung из-за коронавируса закрыл одну из своих фабрик по производству смартфонов и фабрика эта в Южной Корее. Собственно, в этой новости важны два момента, во-первых, то что завод за пределами Китая. В принципе заводы, например Nissan закрывались и в Японии, но закрывались они из-за нехватки комплектующих из Китая. А тут Samsung приостановил производство именно из-за того, что одна из сотрудниц заболела коронавирусом. А во-вторых, до сих пор считалось, что Samsung пострадает от эпидемии как раз меньше всех производителей смартфонов, потому что в отличии от Apple, Huawei и Xiaomi у корейской компании предприятия не в Китае.И вот теперь получается, что это тоже не дает никаких гарантий и Samsung может задержать поставки своих складных телефонов Galaxy Z Flip, а также Galaxy S20. Официальных заявлений относительно того, насколько серьезно пострадает производство новых телефонов пока нет, но журналисты предполагают, что перебои возможны в первую очередь на внутреннем рынке. Проблемная фабрика выпускает аппараты для южно-корейских потребителей. По информации "Корея Геральд" в розничных магазинах Samsung уже предупреждают, что предзаказанных флагманов S20 в день старта продаж не будет. Их доставят позже. Насколько позже пока неясно, известно, что диагноз заболевшей сотруднице Samsung поставили в субботу утром, фабрику пока закрыли до понедельника.В целом в Южной Корее уже более 700 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, и если фабрики и здесь начнут закрывать, то придется править и прогнозы глобальных потерь. Пока же, по версии агентства TrendForce, которое специализируется на аналитике глобальных поставок комплектующих и готовых устройств, производство смартфонов в первом квартале из-за коронавируса снизится на десять с лишним процентов или больше, чем на 30 млн штук, ноутбуков соберут на 4 млн штук меньше, "умных" колонок на три миллиона, "умных" часов на два с небольшим миллиона, но в процентном выражении смарт-часы пострадают больше всего.Впрочем, хай-тек не только страдает от эпидемии, но и скажем так наносит ответный удар по болезни, не по коронавирусу правда, но говорят открытие сделали эпохальное. Исследователи из Массачусетского технологического института создали нейросеть, которая нашла совершенно новый антибиотик - первый за последние несколько десятилетий, что важно, потому что патогены мутируют, обретают устойчивость к антибиотикам и если не находить новые, то лечить скоро будет нечем. И вот, такой антибиотик нашли, не создали, а именно нашли.Нейросеть натренировали на формулах известных лекарств, а потом отдали базу данных с описаниями молекул 6 000 существующих, но не испытанных и не исследованных препаратов. И вот там искусственный интеллект обнаружил сильнейший антибиотик нового типа, к которому бактерии не способны быстро адаптироваться. А назвали это вещество - халицин, по имени самообучающегося компьютера HAL 9000 из космической одиссеи Артура Кларка.