Владелец московского футбольного клуба Спартак Леонид Федун несет солидные финансовые убытки. Бизнесмен буквально за сутки недосчитался суммы в 508 миллионов долларов. Подразумевается, что причиной является коронавирус.

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун несет солидные финансовые убытки. Бизнесмен буквально за сутки недосчитался суммы в 508 миллионов долларов. Подразумевается, что причиной является коронавирус.На эпидемию сваливают финансовые потери из-за того, что та оказывает негативное влияние на мировую экономику, сообщает Евроспорт.Ru. В частности, на фондовых биржах США обрушились индексы. Общая сумма потерь богатейших людей мира составляет 139 миллиардов долларов.Федун по оценкам Bloomberg входит в 200 самых богатых людей мира, располагаясь на 192 строчке с состоянием в 8,8 миллиарда долларов. Он является владельцем "Спартака" с 2003 года. После 19 туров чемпионата России по футболу красно-белые занимают десятую строчку.