Рейтинг выстраивался на основе количества ДТП с пострадавшими на 100 тысяч транспортных средств

Эксперты , используя данные полиции, составили рейтинг регионов с самым большим количеством аварий за 2019 год. Меньше всего аварий происходит в Чеченской Республике, тогда как Республика Тыва, расположившаяся в рейтинге по соседству со Владимирской областью, наоборот, самая аварийная.Рейтинг выстраивался на основе количества ДТП с пострадавшими на 100 тысяч транспортных средств, будь то автобус, легковушки или грузовик. В среднем по России на 100 тысяч машин происходит 294 аварии, тогда как во Владимирской области - около 500 ДТП с пострадавшими.