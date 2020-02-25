25.02.2020

2020-02-25 16:20:08

Владимирские школьники приняли участие в военно-патриотической игре

В год памяти и славы. Владимирская православная гимназия провела спортивно-патриотическую игру. Она прошла в центральном парке.

В основе игры - рассказ Михаила Шолохова.«Судьба человека». Семь команд из разных школ получили карту маршрута - им предстояло пройти одиннадцать этапов. Самый сложный - надеть военное снаряжение - пробежать в нем эстафету и передать другому. Вещмешок, бронежилет, каска и автомат весят около тридцати килограммов. Все задания помогают работать в команде.



Даниил Кувин, участник игры: «Самое интересное было - имитация колючей проволоки, из-за того, что было страшно не только за себя, но и за своих однокомандников».