74-летняя Барбара Барнс из Чешира (северо-западная Англия) стала жертвой врачебной ошибки. Пациентке во время операции неправильно поставили коленный протез.

74-летняя Барбара Барнс из Чешира (северо-западная Англия) стала жертвой врачебной ошибки. Пациентке во время операции неправильно поставили коленный протез.Как сообщает Daily Mail, в октябре 2018 года женщину отправили в больницу, поскольку та долгое время мучилась из-за болей в суставах, поэтому ей предстояло сделать двойную замену коленных чашек.После операции боли у 74-летней пациентки только усилились, но врачи утверждали, что все прошло хорошо. В один момент прояснилось, что врачи по ошибке установили в левой ноге женщины имплант для правой ноги.Барбара Барнс была шокирована случившимся, потому отправилась к адвокатам. В результате жительнице Англии пришлось перенести еще одну операцию, во время которой врачи исправили сделанную ошибку и установили правильный протез. Медики попытались оправдаться и рассказали, что случившееся — распространенная ошибка, поскольку протезы для левой и правой ноги поступают в одной коробке, потому и произошла путаница.В настоящее время Барбара ожидает выплату моральной компенсации. В результате проверки принято решение разделять импланты для левой и правой сторон тела по коробкам разных цветов.