За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 57 получили ранения различной степени тяжести, в том числе получили травмы семь несовершеннолетних. Произошло 383 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 83 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Вязниковский район. По предварительной информации, 17 февраля 2020 года в 05.30 на 272 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Мерседес-Бенц с полуприцепом, 1954 г.р., допустил наезд на стоящий полуприцеп Кроне в составе тягача Скания-R410 под управлением водителя 1993 г.р. В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Мерседес-Бенц с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки, ушиб нижних конечностей, ушиб передней брюшной стенки, рваная рана левой голени, – госпитализирован; водитель автомобиля Скания-R410 с диагнозом: ушиб шейного отдела, - направлен на амбулаторное лечение.Гороховецкий район. По предварительной информации, 18 февраля 2020 года в 06.00 на 62 км автодороги Муром – М-7 «Волга» водитель автомобиля Лада – Приора 1985 г.р. не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Лада – Приора 1992 г.р., с диагнозом: перелом правой ключицы, направлен на амбулаторное лечение.Петушинский район. По предварительной информации, 19 февраля 2020 года в 22.58 на 115 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Скания в составе полуприцепа Кроне, 1959 г.р., допустил наезд на бетонное ограждение в месте проведения дорожных работ. В результате ДТП водитель автомобиля Скания с диагнозом: рваная рана лица, направлен на амбулаторное лечение.Александровский район. По предварительной информации, 20 февраля 2020 года в 07.50 на 110 км автодороги М-8-Холмогоры водитель автомобиля Киа-Сид, 1983 г.р., совершил съезд в кювет по ходу движения и опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля с диагнозом: перелом левой ключицы, ОЗЧМТ, СГМ, перелом 1,2,3 позвонка, ушиб легких, – госпитализирован.Ковровский район. По предварительной информации, 21 февраля 2020 года в 09.45 у дома 35 по улице Муромская города Ковров водитель автомобиля Вольво-ФН, 1993 г.р., допустил наезд на автомобиль Шевроле-Лачетти под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Шевроле с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, и его пассажир 1984 г.р. с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, направлены на амбулаторное лечение.Фрунзенский район. По предварительной информации, 22 февраля 2020 года в 06.10 у д.2«е» по улице Комиссарова города Владимир водитель автомобиля Хендэ-Солярис, 1996 г.р., при выезде с дворовой территории на главную дорогу допустил столкновение с автомобилем Тойота-Хайлендер под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Хендэ с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибы, направлен на амбулаторное лечение.Суздальский район. По предварительной информации, 23 февраля 2020 года в 07.45 на 3 км автодороги Содышка - М-7 «Волга» подъезд к г.Иваново (вне населенного пункта) водитель автомобиля Фольксваген-Джетта, 2000 г.р., двигаясь со стороны п.Содышка в сторону автодороги М-7 «Волга», допустила съезд в правый по ходу движения транспортного средства кювет и наезд на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия.