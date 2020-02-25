Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА. Борзаковский сосредоточится на тренерской работе.

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА. Борзаковский сосредоточится на тренерской работе.Выборы президента ВФЛА запланированы на 28 февраля. На пост президента претендовали Юрий Борзаковский, глава Московской федерации легкой атлетики Олег Курбатов, бизнесмен Евгений Юрченко и менеджер Михаил Гусев. Однако считавшийся фаворитом Борзаковский решил снять свою кандидатуру."Ранее я участвовал в работе органов управления ВФЛА, то сейчас чтобы избежать конфликта интересов, я взвесил все за и против, после чего принял решение снять свою кандидатуру с выборов 28 февраля. Как бы ни была прочна моя уверенность в способности вывести федерацию из кризиса", — цитирует Борзаковского ТАСС. "Сосредоточусь на обязанностях главного тренера сборной. Сейчас эта работа, требует полной вовлеченности, времени и повышенной личной ответственности. Постараюсь выполнять ее с максимальной пользой", — добавил Борзаковский.