Коммерческому транспорту запретят отстаиваться во дворах под угрозой вполне конкретных штрафных санкций – их сейчас как раз разрабатывают. Запрет на данный момент существует и так, но на него практически не обращают внимания.

Коммерческому транспорту запретят отстаиваться во дворах под угрозой вполне конкретных штрафных санкций - их сейчас как раз разрабатывают. Запрет на данный момент существует и так, но на него практически не обращают внимания.Закреплен он приказом Минтранса, который распространяется на автомобили юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением автомобилей каршеринга). Однако о нем, очевидно, не все знают, да и штрафов он не предусматривает (хотя и имеется шанс лишения лицензии по итогам проверки Ространснадзором).Между тем, чтобы облегчить ситуацию с трафиком во дворах и во избежание увеличения числа ДТП с грузовиками и такси запрет дополнительно зафиксируют в КоАП - по инициативе все того же Минтранса. Как сообщает "Коммерсант", проектом поправок предусмотрены и вполне конкретные штрафы, но размеры их пока не называются. Зато следить за соблюдением новой нормы сможет полиция.При этом и в ведомстве, и в столичном Дептрансе уже признали сложность администрирования новой нормы: затруднительно будет, к примеру, определить, является ли водитель профессиональным перевозчиком и закончил ли он смену. На этом фоне в столичной мэрии предложили горожанам активнее оснащать свои дворы шлагбаумами.Стоит напомнить, что новый КоАП, работа над реформой которого ведется сейчас, должен вступить в действие уже 1 января 2021 года. Однако с полным текстом кодекса можно будет предположительно ознакомиться уже в конце весны.