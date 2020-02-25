Движение по Большому Москворецкому мосту перекрыли из-за забравшегося на перила мужчины. Он грозит спрыгнуть в воду или на проходящую внизу дорогу, если сотрудники МЧС или полицейские попытаются приблизиться.

Движение по Большому Москворецкому мосту перекрыли из-за забравшегося на перила мужчины. Он грозит спрыгнуть в воду или на проходящую внизу дорогу, если сотрудники МЧС или полицейские попытаются приблизиться.Мужчина забрался на парапет и, по некоторым данным, требует встречи с ушедшей от него женой и детьми.Движение по правой полосе моста в сторону Кремля и набережной частично перекрыты.