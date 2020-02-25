Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как балаган заявления прокурора Нидерландов о том, что у Совместной следственной группы по крушению малайзийского Боинга в Донбассе есть свидетель запуска ракеты Бук, сбившей самолет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как "балаган" заявления прокурора Нидерландов о том, что у Совместной следственной группы по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе есть свидетель запуска ракеты "Бук", сбившей самолет."Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень...". Противно. Из трагедии устроили балаган", — написала Захарова в Facebook по этому поводу.О существовании по крайней мере одного очевидца запуска "Бук", сбившего "Боинг", заявил ранее нидерландский прокурор Фред Вестербоке.Малайзийский "Боинг", который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В результате погибли все 298 человек, находившихся на борту.Расследование обстоятельств трагедии ведет Совместная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов. Российская сторона в этой работе не участвует. Согласно промежуточным итогам расследования, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил РФ из Курска.Россия неоднократно категорически отвергала подобные заявления. МИД РФ указывал на то, что обвинения являются голословными, а расследование — предвзятым и однобоким.Первое слушание по делу о крушении в Донбассе пройдет в суде в Нидерландах 9 марта, четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.