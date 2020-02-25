Коронавирус уже ударил по многим секторам экономики, включая автомобильную промышленность. Новая вспышка эпидемии, которая зафиксирована в Италии, теоретически может стать причиной отмены международной автовыставки в Женеве.

Коронавирус уже ударил по многим секторам экономики, включая автомобильную промышленность. Новая вспышка эпидемии, которая зафиксирована в Италии, теоретически может стать причиной отмены международной автовыставки в Женеве.Крупный очаг распространения коронавирусной инфекции зафиксирован на граничащем со Швейцарией севере Италии, где уже вводят режим карантина и отменяют публичные мероприятия. Из-за вспышки вируса досрочно завершились Венецианский карнавал и Неделя моды в Милане, отменены все спектакли в театре "Ла Скала". Кроме того, из-за связанных с вирусом ограничений отменены выставки Mobile World Congress в Барселоне и Light + Building во Франкфурте.При этом существует ненулевая вероятность того, что стартующий уже 3 марта 2020 года Женевский автосалон тоже теоретически могут отменить. На крупнейшей международной выставке ожидается немало гостей как из Италии, где число пострадавших от заболевания уже превышает 150 человек, так и из Китая, в котором количество инфицированных достигло почти 80 тысяч человек.Организаторы автосалона в Женеве уже рекомендовали участникам выставки из регионов с повышенным риском заражения провести медицинскую проверку своих сотрудников. У присутствующего на выставке персонала не должно быть выявлено симптомов инфекции в течение 14 дней до момента их прибытия в Швейцарию на Женевский автосалон.В российских представительствах Volkswagen и BMW пояснили АвтоВестям, что никаких отдельных рекомендаций от организаторов выставки к сегодняшнему дню им не поступало.Управляющие выставочным комплексом Palexo подчеркивают, что находятся в постоянном контакте с местным департаментом здравоохранения и получают все необходимые консультации. Также заявлено, что организаторы моторшоу обеспечат регулярную уборку и дезинфекцию конгресс-холла.Напомним, что из-за эпидемии коронавируса был отменен международный автосалон в Пекине, который должен был открыться в апреле-2020.