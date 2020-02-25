25.02.2020

2020-02-25 20:45:07

Жителей Владимирской области пригласят на экспертный совет по выбору трассировки М12

Предложения жителей по строительству М12 обсудят на экспертном совете. Когда состоится заседание и кто станет его участником - в нашем репортаже.

Госкомпания "Автодор" готовится к экспертному совету. Он пройдет уже в середине марта. Его главная тема - согласование вариантов трассировки федеральной трассы М12, участок которой - 36 километров - проходит по Владимирской области.

Как стало известно "Вестям", в распоряжении проектировщиков - уже шесть вариантов трассировки. Это если считать и те, что предложили жители, которые проживают в местах предполагаемого прохождения дороги. И каждый из них внимательно изучается, уверяют в руководстве госкомпании.

Игорь Астахов, первый зампредседателя правления госкомпании «Российски автомобильные дороги»: «Мы приняли предложение от всех участников этого процесса , от жителей прилегающих районов, от проектных организаций, проектных институтов , экологов, и ищем оптимальный вариант , который бы максимально устроил всех участников этого процесса . И трасса была бы выгодна и полезна экономике, самой Владимирской области , и кроме того, что была полезна , и не мешала жителям , которые проживают в районе прохождения трассы».

На заседание экспертного совета пригласят все заинтересованные стороны, в первую очередь , активных жителей - членов рабочей группы по строительству дороги. В заседании совета также примут участие представители политических партий и администрации области. Вместе дорожники надеются выбрать наиболее оптимальный вариант трассировки.

Игорь Астахов, первый зампредседателя правления госкомпании «Российски автомобильные дороги»: «На экспертный совет будут приглашены местные жители прилегающих районов, которые заинтересованы в месте прохождения этой трассы, будут приглашены эксперты - опытные проектировщики, будут приглашены экономисты, экологи, будут рассмотрены все аспекты прохождения трассы с участием всех этих экспертов «.

Трасса М12 Москва - Казань - часть международного коридора между Европой и Китаем. К 2024 году должен быть завершен участок от Москвы до Владимира. Но Владимирская область - единственная, с которой прохождение трассы еще не согласован. Проектировщики уверяют: в конечном итоге от новой дороги регион только выиграет: это новые возможности для бизнеса, разгрузка М7, снижение аварийности. А новые технологии строительства позволят построить ее с минимальным ущербом для окружающей среды.

Екатерина Гусева "Вести-Владимир"