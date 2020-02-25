Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским Лионом и итальянским Ювентусом пройдет при зрителях. Французские власти не стали закрывать стадион из-за вспышки коронавирусной инфекции на севере Италии.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским "Лионом" и итальянским "Ювентусом" пройдет при зрителях. Французские власти не стали закрывать стадион из-за вспышки коронавирусной инфекции на севере Италии.Существовала угроза проведения матча без зрителей. Однако в виду отсутствия о Франции случаев заболевания инфекцией, вызванной вирусом COVID 19, было принято решение не ограничивать допуск болельщиков.Однако ответная встреча, скорее всего, пройдет в Турине при пустых трибунах. В Италии наблюдается вспышка заболевания коронавирусом. Несколько сот человек были госпитализированы, зафиксированы 7 летальных исходов. В связи с угрозой эпидемии были отменены ряд матчей чемпионата талии. Большинство встреч следующего тура пройдут на пустых стадионах.