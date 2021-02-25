На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 февраля лабораторно подтверждено 130 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 февраля лабораторно подтверждено 130 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.37 - во Владимире16 - в Муромском районе15 - в Гусь-Хрустальном районе9 - в Александровском районе9 - в Кольчугинском районе8 - в Ковровском районе8 - в Петушинском районе5 - в Меленковском районе4 - в Киржачском районе4 - в Киржачском районе3 - в Собинском районе3 - в Судогодском районе3 - в Вязниковском районе3 - в Суздальском районе3 - в Селивановском районе2 - в Юрьев-Польском районе1 - в Камешковском районе1 - в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 27 038 случаев заболевания.6010 сл. в г. Владимире, 3385 сл. в Гусь-Хрустальном, 2964 сл. о. Муром, 1958 сл. в Ковровском, 1679 сл. в Александровском, 1610 сл. в Петушинском, 1229 сл. в Юрьев-Польском, 1186 сл. в Вязниковском, 1073 сл. в Кольчугинском, 975 сл. в Суздальском, 897 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 712 сл. в Меленковском, 710 сл. в Киржачском, 610 сл. в Камешковском, 591 сл. в Селивановском, 407 сл. в Судогодском, 347 сл. в г. Радужном).