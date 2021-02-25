Вооруженные силы Украины устроили минометный обстрел поселка Еленовка на территории Донецкой народной республики, передает . Мы как раз с детьми собирались в школу и садик, когда первый ..

Вооруженные силы Украины устроили минометный обстрел поселка Еленовка на территории Донецкой народной республики, передает "". "Мы как раз с детьми собирались в школу и садик, когда первый раз прилетело", – рассказала местная жительница. На территории его дома упали восемь снарядов. Обстрелу подвергся и соседний участок.