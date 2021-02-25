Всем известна поговорка: "Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?".
Ниже приводится строгое математическое обоснование этого феномена.
Постулат 1: Знание = Сила Постулат 2: Время = Деньги Любой школьник знает, что:
Работа/Время = Сила*Скорость (1)
Подставляя соотношения двух постулатов в (1), получаем:
Работа/Деньги = Знание*Скорость (2)
После преобразования получаем:
Работа/(Знание*Скорость) = Деньги (3)
Уравнение (3) показывает, что если мы устремим Знание или Скорость к нулю, то мы получим за любую Работу бесконечные деньги.
Вывод: чем глупее и ленивее человек, тем больше денег он сможет заработать.
еще анекдот!