Процесс организован во всех 353 школах региона.

Во Владимирской области бесплатное горячее питание для учеников 1-4 классов организовано во всех 353 школах. Охват составляет более 62 тысяч ребят, из которых - 60674 обучаются в муниципальных и 1467 в государственных учреждениях. Как уточняет пресс-служба губернатора - 89,2% детей получают горячие завтраки, 10,8% – обеды.«В процесс контроля за качеством питания вовлечены не только надзорные ведомства, но и родители. С сентября 2020 года на госуслугах запущен сервис, через который они могут оставить свой отзыв», - пояснили в департаменте образования.Также двухразовым бесплатным питанием обеспечены дети с ограниченными возможностями здоровья.Льготы для ребят из малообеспеченных семей и других социально незащищённых категорий граждан определяются на уровне местной власти, исходя из возможностей бюджета.