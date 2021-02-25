В эти минуты продолжается заседание Законодательного собрания. Сегодня депутаты согласовали Романа Годунина на должность заместителя губернатора.

В эти минуты продолжается заседание Законодательного собрания. Сегодня депутаты согласовали Романа Годунина на должность заместителя губернатора.До этого он работал с приставкой врио. Центральным же вопросом заседание стал отчет директора департамента здравоохранения Елены Утемовой . А конкретно - ситуация с обеспечением льготников лекарствами. Напомним, люди с нового года остаются без жизненно-необходимых препаратов. Когда проблема будет решена окончательно? И кто вернет деньги, потраченные льготниками на лекарства , расскажем в итоговом выпуске в 21.05