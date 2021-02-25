На заседании Законодательного собрания обсудили вопрос о состоянии Нерли.

На заседании Законодательного собрания обсудили вопрос о состоянии Нерли.Напомним, на сайте Change.org против ухудшения качества воды в реке.Ее подписали более трёхсот пятидесяти человек. Ее автор -суздальский экоактивист Алексей Осетров отмечает, что поводом для "жалобы" стала информация об отмене традиционных крещенских купаний на трех из пяти официальных купелях Суздальского района. И не коронавирус тому причина , а плохие результаты анализа воды по микробиологии. Причем, купания отменяются уже второй год , таким образом это принимает ситематический характер, делает вывод активист. Вице-губернатор Роман Годунин видит выход в выпуске инфраструктурных облигаций.Роман Годунин, врио замгубернатора Владимирской области:- Инфраструктурные облигации - это новый механизм финансирования мероприятий по инженерной инфраструктуре. Он в стадии зарождения, мы сейчас идет этим путем. Мы знаем что у нас очистные есть - Собинский район, Селивановский. Там огромные деньги 530 млн, ну и очистные города Суздаля к 1000-летию, там, возможно, будет другой источник, тоже 350 млн.