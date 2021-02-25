Теперь Годунин продолжит работать в этой должности без приставки врио.

На сегодняшнем заседании депутаты областного парламента повторно рассмотрели вопрос согласования Романа Годунина в должности вице-губернатора по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.В итоге 32 голосами «за» депутаты Законодательного Собрания согласовали Романа Годунина на должность заместителя губернатора. Один человек воздержался.Теперь Годунин продолжит работать в этой должности без приставки врио.Напомним, Роман врио заместителя губернатора в апреле 2020-го. Он занял , который не прошел процедуру одобрения в Заксобрании, и подал в отставку. Через несколько месяцев .