Во дворах - снежный коллапс. Не вывезен снег ещё и с прошлого снегопада.

На Владимирскую область вновь обрушился снегопад. Снег начал идти еще вечером в среду. Сегодня в утренний час пик на дорогах областного центра образовались пробки. Дорожные службы не успевают расчищать магистрали. Во дворах - снежный коллапс. Не вывезен снег ещё и с прошлого снегопада. Фотографии последствий стихии прислали на вестийный WhatsApp (+7-919-019-62-62) неравнодушные жители Владимира.Представители администрации заверили, что коммунальные службы Владимира убираю город от снега. Ночью на улицы вышли 42 единицы техники муниципального «ЦУГД». С раннего утра снег убирают 58 единиц техники и 67 рабочих ручной снегоуборки.По вопросам уборки города Владимира можно позвонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия», организованная по распоряжению главы города Владимира Андрея Шохина. Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.Напомним, житель Петушинского района выложил в сеть видео неубранного снега. И , которые засыпали выезд с прилегающей улицы. После публикации "Вестей" данная .