Детскому летнему отдыху быть. Так решили в областном департаменте образования. Многие родители уже сейчас задумываются, куда пристроить своих детей в период самых продолжительных каникул.

Детскому летнему отдыху быть. Так решили в областном департаменте образования. Многие родители уже сейчас задумываются, куда пристроить своих детей в период самых продолжительных каникул. Напомним, в прошлом году из-за коронавируса школьные и загородные лагеря не работали. Но в этом, 2021-м, дети все-таки смогут отдохнуть от родителей, а родители – от детей. Будут работать и школьные