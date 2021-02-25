По инициативе фракции «Единая Россия» на февральское заседание Законодательного Собрания приглашена директор департамента здравоохранения Елена Утемова.

По инициативе фракции «Единая Россия» на февральское заседание Законодательного Собрания приглашена директор департамента здравоохранения Елена Утемова.4 февраля на заседании «социального» комитета , что проблема обеспечения льготников лекарствами, остро возникшая в первые же дни нового года, будет полностью устранена через три недели. Указанный срок истек, и депутаты намерены получить официальную информацию о том, что за это время предпринято и какова текущая ситуация.По словам Елены Утемовой, перебои вызваны несколькими проблемами: переходом людей с федеральных льгот на региональные, ростом ассортимента лекарственных препаратов и увеличением стоимости лечения одного пациента. Также задержки возникают из-за закупок.